14 Nisan'da Şanlıurfa ve 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı okul baskınlarının ardından hem öğrenci ve öğretmenler hem de veliler büyük bir panik yaşadı.



Türkiye'nin 81 ilinde okullardaki güvenlik önlemleri artırılırken, silah ve şiddete özendirecek dizi ile oyunların varlığına yönelik kamuoyunda tartışmalar yaşandı. Çocuklara olumlu örnek olması ve silah gibi unsurlardan uzak tutması beklenen bazı yöneticiler ise sosyal medya hesabından skandal paylaşımlar yapmaya devam ediyor.



SAVAŞ BAKANI GİBİ FOTOĞRAF VERDİ



Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki milli eğitim müdürünün geçmişte paylaştığı bir sosyal medya gönderisi büyük tepki çekti. Erdal Durmuş’un 17 Nisan 2025’te yayınladığı fotoğrafında makineli tüfekle nişan aldığı bir anı göstermesi hiç çekinmeden göstermesi eleştiri aldı.





CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, fotoğraf için “Bu; öğretmenlerimize, öğrencilerimize örnek olması gereken, okulun güvenliğini sağlaması gereken bir İlçe Millî Eğitim Müdürü” yorumunu yaptı.