Danimarka Ligi takımlarından FC Midtjylland forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir, bu sezon gösterdiği performansla göz doldurdu.

23 yaşındaki oyuncu, 269 oyun %38'inden fazlasını alarak Danimarka Süper Ligi'nde 2025-26 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. Aral Şimşir, Oyuncular Birliği tarafından Danimarkada Yılın Oyuncusu seçildi ve ödülünü aldı.

SÜPER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE

Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray ve Trabzonspor Aral için devrede. Midtjylland ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2029 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Trabzonspor daha önce istemiş ancak transferi tamamlayamamıştı.

Aral Şimşir, bu sezon 52 karşılaşmada forma giyerken 12 gol ve 20 asist kaydetti.