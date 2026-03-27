Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı deviren A Millilerimiz, Slovakya'yı 4-3 yenen Kosova ile finalde eşleşti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise 18 yıllık ülke tarihin en önemli maçı öncesi rekor prim verileceğini duyurdu. Slovakya galibiyetinde primi 500 bin euro olarak açıklayan Kurti, Türkiye maçı için rakamı 1 milyon euroya çıkardı. A Millilerimiz, 31 Mart Salı TSİ 21.45'te Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova ile karşılaşacak. Kazanan takım, Dünya Kupası biletini alacak.

