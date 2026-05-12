Yetkililere göre yapay ada yalnızca yeni bir kara parçası olmayacak. Sistem; dev su kapakları, pompa istasyonları ve tatlı su rezervuarlarıyla birlikte çalışarak deniz taşkınlarını engellemek için kullanılacak. Uzmanlar bunun özellikle iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyelerine karşı geliştirildiğini belirtiyor.

DENİZLE ŞEHRİN ARASINA DEV KALKAN KURULACAK

Projede inşa edilecek bariyer ada, kıyı hattıyla açık deniz arasında koruyucu bir tampon bölge oluşturacak. Şiddetli yağış veya fırtına sırasında deniz kapakları kapanacak, içeride biriken su ise dev pompalarla dışarı aktarılacak. Böylece kıyı bölgelerinin sular altında kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Araştırmacılar, sistemin aynı zamanda yeni yaşam ve yeşil alanlar oluşturmak için de kullanılabileceğini söylüyor. Proje kapsamında bazı bölgelerde parklar, su depolama alanları ve yeni yerleşim alanlarının oluşturulması planlanıyor.

MALİYETİ MİLYARLARCA DOLARI BULABİLİR

Singapur hükümeti, uzun vadeli kıyı koruma projeleri için önümüzdeki yıllarda onlarca milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıklamıştı. Uzmanlara göre bariyer ada sistemi, ülkenin gelecekteki en kritik altyapı projelerinden biri olabilir.

Yetkililer, projeyle ilgili mühendislik ve kıyı koruma çalışmalarının 2026 itibarıyla başlamasını hedefliyor. Dev bariyer ada sisteminin ana inşaat etaplarının ise 2030’lu yıllarda hız kazanması bekleniyor.

Projeyi dikkat çekici hale getiren en önemli detaylardan biri ise doğrudan denizin doldurularak tamamen yeni bir savunma hattı oluşturulması oldu. Uzmanlara göre benzer projeler gelecekte deniz seviyesinden en fazla etkilenecek ülkelerde yaygın hale gelebilir.