ABD’li hazine avcısı Tommy Thompson, 10 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Thompson, South Carolina açıklarında bulunan ve “Ship of Gold” (Altın gemisi) olarak bilinen tarihi gemideki kayıp altın paraların yerini açıklamayı reddetmişti. Yetkililer, Thompson serbest bırakılmasına rağmen altınların nerede olduğu konusunda herhangi bir bilgiye ulaşamadı.

Thompson, 1998 yılında SS Central America adlı gemiyi bulmuştu. Gemide tonlarca “batık hazine” ve 400’den fazla yolcu ve mürettebat ile 30 bin pound federal basımı altın bulunuyordu. Thompson ve ekibi, gemiyi Atlantik Okyanusu’nun 7 bin fit derinliğinde keşfetmişti.

Ancak geminin bulunmasına yatırım yapan kişiler, Thompson’ın kendilerine düşen hazine payını vermediğini iddia ederek 2005 yılında dava açtı.

Thompson ise özellikle 500 altın paranın yerini bilmediğini öne sürdü ve Florida’da inzivaya çekildi. Ohio federal mahkemesi, duruşmaya katılmaması üzerine yakalama emri çıkardı ve üç yıl sonra Florida’daki bir otelde sahte isimle yaşarken bulundu.

Mahkeme, Thompson’ı mahkemeye saygısızlık nedeniyle hapse gönderdi. Thompson, altınların nerede olduğu sorulduğunda sürekli olarak bilmediğini belirtti ve 2,5 milyon dolar değerindeki paraların Belize merkezli bir tröst’e verildiğini, 50 milyon dolarlık ilk satış gelirinin ise banka kredileri ve yasal masrafları karşıladığını söyledi.

Normalde federal yasalar, mahkemeye saygısızlık cezasını 18 ay ile sınırlandırsa da, temyiz mahkemesi 2019’da Thompson’ın durumunun bir istisna olduğunu belirledi. Mahkeme, Thompson’ın altının yerini açıklamayı reddetmesinin, daha önce yaptığı mahkeme anlaşmasına aykırı olduğunu belirledi.

2020’de yapılan başka bir duruşmada Thompson, mahkemeye “Sayın yargıç, bu yolu daha önce geçip geçmediğimizi bilmiyorum ama altının yerini bilmiyorum” dedi ve “Özgürlüğümün anahtarlarına sahip olmadığımı hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların açtığı dava 2018’de düşerken, mahkeme daha sonra Thompson’ın saygısızlık cezasını altının yerini öğrenmek için artık tutuklu kalmasının faydalı olmayacağı gerekçesiyle sona erdirdi. Thompson, 2012’deki duruşmayı kaçırdığı için verilen iki yıllık cezasını tamamladıktan sonra serbest bırakıldı.

Thompson’ın serbest bırakılmasıyla birlikte, SS Central America gemisinden çıkan 500 kayıp altının nerede olduğu hâlâ bilinmiyor. Bu durum, denizcilik tarihinin en gizemli hazine öykülerinden birini hâlâ çözülmemiş bırakıyor.