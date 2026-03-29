Konut, iş yeri, arsa veya araç gibi mal ve hakları kiraya vererek gelir elde edenlerin bu kazançlarını vergilendirmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2025 yılında konutundan yıllık 47 bin lira, iş yerinden ise brüt 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahipleri beyanname vermekle yükümlü tutuluyor.

Mülk sahiplerinin yanı sıra kullanım hakkına sahip olan mutasarrıflar ve kiralanmış bir mülkü başkasına kiralayanlar da mükellef sayılıyor. Beyanname verme süreci bugün başlarken, mükelleflerin bu işlemleri 31 Mart 2026 tarihine kadar tamamlaması büyük önem arz ediyor.

VERGİ DAİRESİDE GİTMEYE GEREK YOK

Mülk sahipleri, vergi dairesine gitmeden dijital kanallar üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan "gib.gov.tr" adresindeki Hazır Beyanname Sistemi, mükelleflerin bilgilerini otomatik olarak ekrana getiriyor. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi ve Hazır Beyan mobil uygulaması üzerinden de beyannamelere ulaşılabiliyor.

Teknoloji ile arası iyi olmayan vatandaşlar ise ikametgahlarının bulunduğu yerdeki vergi dairelerinden fiziki olarak beyanname verebiliyor. Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçiler, e-Devlet şifreleri veya mobil uygulama üzerinden dar mükellef kapsamında Türkiye'deki kira gelirlerini beyan edebiliyorlar.

KİRA GELİRİ İSTİSNASINDAN YARARLAMA ŞARTLARI

Her kira geliri elde eden vatandaş, 47 bin liralık konut istisnasından otomatik olarak yararlanamıyor. Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanların yanı sıra, 2025 yılı içinde elde ettiği tüm gelirlerin (ücret, faiz, kira vb.) toplamı 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar bu istisnadan mahrum kalıyor. Ayrıca kira gelirini zamanında beyan etmeyen veya eksik bildiren mükellefler de bu haktan faydalanamıyor. Birden fazla kişinin ortak olduğu mülklerde ise her ortağın kendi hissesine düşen gelir tutarını ayrı ayrı beyan etmesi ve istisnayı kendi payına göre hesaplaması gerekiyor.

İKİ TAKSİT İMKANI BULUNUYOR

Tahakkuk eden gelir vergisinin ödeme süreci, mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla iki taksite bölünüyor. Beyanname verildikten sonra ortaya çıkan verginin birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte en geç 31 Mart 2026 tarihine kadar ödenmelidir.

İkinci taksit ödemeleri için ise son tarih 31 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Ödemeler Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankaların kartları, havale yöntemi veya PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Beyannamesini süresinde vermeyen veya eksik beyan eden mükellefler için ise özel usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı cezası gibi yaptırımlar uygulanacağı hatırlatılıyor.

ÖDEMEYENE İKİ KAT CEZA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen 31 Mart tarihine kadar gelir beyannamesi vermeyen ev ve iş yerleri sahiplerinin devlet tarafından tanınan 47.000 TL'lik Vergi İstisnası Hakkı ellerinden alınacak. Gelir beyan edilmesi gereken miktar iki ile çarpılacak.

Asıl miktara eş olarak 'vergi ziyaı cezası' asıl borca eklenecek. Beyanname verilmediği için usulsüzlük cezası eklenecek. Son olarak ise beyan edilmesi gereken tutara her ay yüksek oranlı şekilde gecikme faizi eklenecek. Tüm bu cezalardan kaçınmak için 31 Mart tarihine gelmeden gelir beyannamesi vermek gerekiyor.