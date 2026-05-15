Macaristan’ın Zalaegerszeg ve Zalaszentivan yerleşimleri arasında inşa edilen modern bir döner kavşak, çevresinde herhangi bir bağlantı yolu veya tesis bulunmaması nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekiyor. 2021 yılında büyük bir lojistik hamlesinin parçası olarak duyurulan yapı, bugün tarlaların ortasında işlevsiz bir halde bekliyor.

PROJENİN AMACI ORTAYA ÇIKTI

Proje, ilk kez Şubat 2021’de Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto tarafından ilan edilmişti. Planın merkezinde, özel lojistik devi Metrans tarafından inşa edilecek devasa bir konteyner terminali yer alıyordu. Bu terminalin temel amacı; Adriyatik Denizi’nden gelen demiryolu yüklerinin Budapeşte’ye girmeden doğrudan Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi kuzey rotalarına aktarılmasını sağlamaktı.

Zalaegerszeg Belediyesi, bu stratejik yatırımın altyapısını hazırlamak amacıyla Avrupa Birliği fonlarına başvurdu. Terminale erişim sağlayacak olan yol ve döner kavşak projesi için yaklaşık 1,25 milyon Euro tutarında geri ödemesiz hibe desteği alındı.

KAVŞAK HİÇBİR YERE BAĞLANMIYOR

2023 yılı itibarıyla döner kavşağın inşası tamamlandı. Ancak altyapı hazır olmasına rağmen, projenin ana unsuru olan Metrans konteyner terminalinde henüz ilk kazma dahi vurulmadı. Aradan geçen üç yıla rağmen lojistik merkez sahasında herhangi bir hareketlilik gözlenmezken, inşa edilen kavşak mevcut durumda hiçbir tesise veya ana güzergâha bağlanmıyor.

Mevcut tablo, yaklaşık 1,25 milyon Euro’luk AB kaynağıyla inşa edilen bu altyapının, bağlantılı projeler tamamlanana kadar birkaç yıl daha işlevsiz kalacağını gösteriyor. Yatırımın planlanan lojistik ağa entegre edilip edilmeyeceği, önümüzdeki yıllarda demiryolu ve terminal inşaatlarının ilerleyişine bağlı olacak.