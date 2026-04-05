A Milli Takım ile Romanya arasında oynanan Dünya Kupası play-off yarı final maçının ardından rahatsızlanan Mircea Lucescu, hastaneye kaldırılmıştı.

Taburcu olmasına saatler kala kalp krizi geçiren ve 3 kez hayata döndürülen 80 yaşındaki teknik direktörün tedavisi devam ediyordu. Cuma akşamı ve cumartesi günü durumu iyi olan Lucescu'nun durumu pazar sabaha karşı kötüleşti. Tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki teknik adam, yoğun bakım ünitesine alındı.

Deneyimli teknik direktörün tedavisinin devam ettiği Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden açıklama geldi. Lucescu için yapılan açıklama şu şekilde: "Cumartesi akşamı, hasta önemli kalp ritim bozuklukları yaşadı ve bu durum kardiyoloji servisinin nöbetteki ekibi tarafından derhal tedavi altına alındı. Pazar gecesi, ritim bozuklukları şiddetlendi ve tedaviye yanıt vermedi. Hastanın durumu kötüleşti. Yoğun bakım ünitesine nakledilmesi gerekti. Şu anda yeni bir gelişme yok. Durum gerektirirse, kamuoyuna tekrar bilgi vereceğiz."

Daha önce Romanya yayın organı Golazo'ya konuşan Lucescu, "Türkiye maçını analiz etmeye başladığımda, üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen, gerçekten çok öfkelendim. Bu sinirin üzerine kendimi çok kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim." diye konuşmuştu.