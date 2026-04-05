Mısır'ın Minya kenti yakınlarındaki Tuna el-Gebel bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, antik dünyanın en ilginç keşiflerinden birine imza atıldı. Yaklaşık 3 bin 400 yıl öncesine, Yeni Krallık dönemine ait üst düzey bürokrat ve din adamlarının defnedildiği görkemli bir yeraltı mezarlığı gün yüzüne çıkarıldı. Keşfin odak noktasında ise Hermopolis kentinin baş rahibinin kızı olan Tadi Ist’e ait ahşap lahit yer alıyor.

Lahiti dünya çapında bir fenomene dönüştüren asıl unsur, kapağının iç kısmında bulunan ve modern çizgi dizi The Simpson's karakteri Marge Simpson ile şaşırtıcı bir benzerlik gösteren kadın figürü oldu.

Figürün başındaki yüksek ve dikdörtgen formlu mavi başlık ile üzerindeki yeşil elbise, sosyal medyada "Simpsons kehaneti" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ancak arkeologlar, bu görselin aslında ölen kişinin gökyüzüyle birleşmesini ya da gök tanrıçası Nut’u simgeleyen geleneksel bir antik Mısır betimlemesi olduğunu belirtiyor.

GİZEMLİ KAPIYI ARALADI

Ekim 2023’te gerçekleştirilen bu keşif, sadece popüler kültürdeki tesadüfi benzerliğiyle değil, aynı zamanda o döneme ait sanatsal üslup ve inanç sistemine dair sunduğu taze verilerle de bilim dünyası için büyük önem taşıyor. Tadi Ist’in lahiti ve beraberindeki diğer eserler, Antik Mısır’ın ölü gömme gelenekleri ve aristokrat sınıfın yaşam tarzına dair gizemli bir kapıyı aralamış durumda.