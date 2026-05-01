Türkiye’de son dönemde madencilerle başlayan hak arama mücadelelerine bir yenisi daha eklendi. Öz İplik İş Sendikası, Eroğlu Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İstanbul Fabrikası'nda yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, işverenin uzlaşmaz tavrı nedeniyle tıkanması üzerine grev kararını uygulamaya koydu. Fabrika önünde toplanan işçiler, ellerinde dövizlerle "emeğimizin karşılığını istiyoruz" mesajı verdi.

"İŞÇİNİN İRADESİ YOK SAYILIYOR"

Grup adına basın açıklamasını gerçekleştiren Öz İplik İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Hacı Bayram Önal, işyerinde 2017 yılından bu yana yetkili olduklarını hatırlatarak süreci şu sözlerle özetledi:

"Bugün İstanbul'da sendikamızın örgütlü olduğu Eroğlu Moda Tekstil fabrikasının önündeyiz. Çünkü burası sadece bir iş yeri değil. Burada, emeğin, onurun, hukukun üstünlüğü, işçinin iradesi ve toplu sözleşme düzeni açıkça yok sayılmaktadır. Sendikamız söz konusu işyerinde 2017'den bu yana örgütlü ve yetkilidir. İşçiler, özgür iradesi ile toplu sözleşme yapma hakkı kazanmıştır. Bu hak, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış tartışmasız bir haktır. Ancak işveren bu bağlayıcı hukuki gereçlere rağmen uzlaşmadan uzak bir tutum sergilemekte. İşçilerin hak ve kazanımlarını karşılamamakta ve toplu sözleşmeye yanaşmamakta."

MISIR YATIRIMI TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Şirketin yerli üretim gücünü zayıflatıp rotayı Mısır’a kırması, sendikanın en sert tepki gösterdiği konu başlıklarından biri oldu. Çorlu ve Aksaray fabrikalarındaki sürecin ardından üretimin Mısır’a kaydırılmasına dikkat çeken Önal, işverene şu eleştirileri yöneltti:

"İşveren önce Çorlu'daki fabrikasını kapatmış ardından Aksaray'daki üretimini durdurmuştur. Şimdi ise, üretimini Mısır'a kaydırmıştır. Üstelik sadece yatırım yapmakla kalmamış, yurtdışında binlerce işçi çalıştırarak üretimini büyütmüştür. Kendi kazancı söz konusu olduğunda sınır tanımayan bu anlayış, Türkiye'deki işçi söz konusu olduğunda suskunluğa bürünmüştür."

"UCUZ İŞÇİLİKLE TEHDİT EDİLEMEYİZ"

Grev alanında yankılanan sloganlar eşliğinde açıklamasına devam eden Önal, Türkiye’deki işçinin uluslararası piyasa şartları ve ucuz iş gücü maliyetleriyle baskı altına alınamayacağını vurguladı. Eylemin, hak alınana kadar süreceği sinyalini veren Önal, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şunun altını özellikle çiziyoruz, Mısır'da büyüyen yatırımlar Türkiye'de küçülen hakların bahanesi olamaz. Bu ülkede üretim yapan işçi, başka ülkelerde ucuz işçilikle tehdit edilemez. Türkiye'de kazanan, Türkiye'deki işçinin hakkını vermek zorundadır."