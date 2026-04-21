Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen çalışmalar, vatandaşların kişisel verilerini pazarlayan devasa bir siber suç şebekesini gün ışığına çıkardı. Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, kamu kurumlarının bilişim sistemlerini hedef alan ve elde ettikleri verileri terör örgütlerine kadar servis eden şebeke büyük bir darbe aldı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAYİLİK MODELİYLE VERİ TİCARETİ

Soruşturmanın odağındaki isim olan ve Mardin’de yakalanan örgüt elebaşı A.B.’nin, kurduğu ve kamuoyunda 'panel' olarak bilinen illegal veri sorgulama sistemini adeta bir ticari işletme gibi yönettiği anlaşıldı. "Bayilik modeli" adı altında 30’dan fazla alt ağ oluşturan şebekenin, kişisel verileri aylık abonelik ücretleri karşılığında terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine sattığı saptandı. Elebaşının, müşterilerine "devletin kendisini asla yakalayamayacağı" yönünde teminat verdiği ancak MİT’in teknik takibiyle tüm dijital altyapının deşifre edildiği öğrenildi.

177 MİLYON LİRALIK KİRLİ TRAFİK

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın incelemeleriyle, suç şebekesinin yaklaşık 177 milyon liralık bir para trafiğini yönettiği belirlendi. İz bırakmamak için finansal işlemlerini "soğuk cüzdan" olarak bilinen çevrim dışı kripto para birimleri üzerinden yürüten şüphelilerin tüm hareketleri mercek altına alındı. Operasyonla birlikte vatandaşların verilerine hukuksuz erişim sağlayan 40 farklı sistem kapatılırken, sistemlerin kaynak kodları ve tüm kullanıcı kayıtları (log) ele geçirildi.

İTİRAFÇI ELEBAŞI VE GENİŞLEYEN SORUŞTURMA

Gözaltına alınan örgüt lideri A.B.’nin itirafçı olmasıyla birlikte, yasa dışı siber faaliyetlerin karanlıkta kalan tüm detayları ve teknik işleyişi deşifre edildi. Güvenlik kaynakları, ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelerin sürdüğünü ve bu sistemleri kullanarak veri sorgulaması yapan tüm kullanıcıların tek tek tespit edileceğini bildirdi. Devlet kurumları arasındaki güçlü koordinasyonla yürütülen soruşturmanın, elde edilen yeni deliller ışığında yeni operasyonlarla genişlemesi bekleniyor.