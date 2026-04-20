Uzmanlara göre Wi-Fi sinyalleri, radyo dalgalarıyla yayıldığı için önüne çıkan engellerden kolayca etkileniyor. Kapalı dolaplar, kalın duvarlar ve metal yüzeyler sinyalin gücünü azaltarak bağlantının zayıflamasına neden oluyor. Bu durum, internet hızının düşmesine ve bağlantı kopmalarına yol açabiliyor.

Sadece sinyal değil, cihazın çalışma performansı da bu durumdan etkileniyor. Kapalı alanlarda kalan modemler yeterince hava alamadığı için ısınabiliyor. Aşırı ısınma ise hem performans kaybına hem de cihazın ömrünün kısalmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, modemin mümkün olduğunca açık, merkezi ve yüksek bir noktaya yerleştirilmesini öneriyor. Böylece sinyal daha geniş bir alana yayılabiliyor ve evin her köşesinde daha güçlü bir bağlantı sağlanabiliyor.

Kısacası, küçük gibi görünen bir yerleşim hatası, internet deneyimini doğrudan etkileyebiliyor. Daha hızlı ve kesintisiz bir bağlantı için modem konumunun doğru seçilmesi büyük önem taşıyor.