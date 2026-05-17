Bu sezon Liverpool ile ikisi RAMS Park'ta ve biri İngiltere'de olmak üzere 3 kez karşılaşan Galatasaray, dev rakibini İstanbul'daki iki maçta da 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Bir sezonda yaşanan üç karşılaşmanın ardından Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Mohamed Salah'ın adı Sarı-Kırmızılılar ile de anıldı.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Leroy Sane, Liverpool ile İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ardından Salah ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı. Sane, şunları söyledi:

"Aslında ailelerimiz hakkında konuşuyorduk. 'Hayat nasıl, iyi misin, ailen nasıl?' tarzında bir konuşmaydı. Ancak o kadar sesli bir ortamdaydık ki Salah, 'Ya, bu nasıl bir taraftar? İnanılmaz gürültü çıkarıyorlar! Biz bu kadarını beklemiyorduk' dedi."

"HERKES GÖZÜNÜZÜN İÇİNE BAKIYOR"

Öte yandan daha önce Manchester City ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinde oynayan Sane, Galatasaray ile eski takımlarını kıyaslayarak şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ı Manchester City ve Bayern Münih'le kıyaslarsam şunu görüyorum; burada her maçı kazanmak zorundasınız. Her yerde taraftar var, deplasmanda taraftar var, Avrupa'da taraftar var, otelin içinde taraftar var... Taraftar gibi kulüpte, tesiste herkes sizden kazanmanızı bekliyor. Kulübün her çalışanı, yöneticisi, herkes gözünüzün içine bakıp kazanmanızı istiyor. Bu baskı bana iyi geliyor."