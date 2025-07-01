OKUL harçlığını çıkartmak için motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Samet Özgül, 5 Kasım 2022’de trafikte seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darp edilmiş, bıçaklanarak öldürülmüştü. Samet Özgül cinayeti davasında 27 Eylül 2023’te karar çıktı.

KATİLE MÜEBBET

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Halil İbrahim Demirci’ye müebbet hapis, arabasını Özgül’ün kullandığı motosikletin önüne kıran, Halil İbrahim Demirci’nin babası Mustafa Demirci ve Mustafa Demirci’nin arkadaşı Bülent Açıkgöz hakkında ise ”kasten öldürmeye yardım etmek” suçundan 12’şer yıl hapis cezası vermişti.

YENİDEN YARGILAMA

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına yönelik bazı itirazları kabul etmiş ve yeniden yargılama kararı vermişti. İstinaf Mahkemesi, motokurye Samet Özgül Cinayeti Davası’nda olayın görüntülerinin incelenmesi üzerine bilirkişi atanmasına ve davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

HADSİZ PAYLAŞIM!

Yakınları, Özgül’ün katili Halil İbrahim Demirci’nin cezaevinde çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişinin tepkisini çeken paylaşımda pazusunu gösteren Demirci’nin fotoğrafının altına yakınları tarafından, “Bu cezalar bize koymaz. Allah’ın aslanı, maşallah” yazıldığı görüldü.

‘Gülümseyen katiller, ağlayan aileler mi?’

CHP’nin 6 Nisan 2025’teki kurultayında CHP Parti Meclisi üyesi seçilen Samet Özgül’ün kardeşi Berna Özgül, yapılan paylaşıma sosyal medya platformu X üzerinden tepki gösterdi. Özgül, ilk paylaşımında aile olarak can güvenliklerinin bulunmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Motokurye Samet Özgül, benim abim. Hayat doluydu. 28 yaşındaydı. Gazi Üniversitesi öğrencisiydi. Birilerine zarar gelmesin diye trafikte uyardı… Ve sadece 10 saniye içinde 3 kişi tarafından boğazından bıçaklanarak canice katledildi. Ardından, katil cezaevinden poz verdi:

“Bu cezalar bize koymaz. Allah’ın aslanı, maşallah.” Biz her gün Samet’in yokluğuna uyanırken, onlar cezaevinde bile pişmanlık değil, gurur taşıyor yüzlerinde. Bize ‘adalet’ dedikleri bu mu? Gülümseyen katiller, ağlayan aileler mi?”

Özgül, diğer paylaşımında da ailece can güvenliklerinin olmadığını söyledi.