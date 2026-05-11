Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 2026 yılının ilk 4 ayında motosikletlerin tüm araçlar içerisindeki tescil oranı yüzde 21,3 olurken, kazalara karışma oranı yüzde 47,1 olarak kayıtlara geçti.

Motosikletlerin karıştığı kazalarda kusur oranı yüzde 67,7 olarak belirlendi. Bu kusurların yüzde 49,3'ünü hız ihlali, yüzde 17,3'ünü kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, yüzde 7,1'ini ise şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama oluşturdu.

Verilerde, motokuryelere ilişkin tablo da dikkati çekti. Toplam motosikletlerin yüzde 1,4'ünü oluşturan motokuryelerin kazalara karışma oranının yüzde 19,8 olduğu tespit edildi.

Bakanlık, motosiklet kazalarının azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında denetimlerin artırılmasını, caydırıcılığın güçlendirilmesini ve sürücülere yönelik eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda hız ihlali, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, şerit izleme ve değiştirme kurallarına aykırılık, kırmızı ışık ihlali, kask ve koruyucu ekipman kullanımı, ters yönde araç kullanma, trafikte akrobatik hareketler yapma ve alkollü araç kullanma gibi ihlallere yönelik denetimler sürdürülecek.

Motokuryelere yönelik kontrollerde ise "P1" yetki belgelerine ilişkin denetimler yoğunlaştırılacak.

Eylem planı çerçevesinde denetimlerin etkinliğini artırmak ve yaptırımların caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla mevzuat düzenlemeleri de yapılacak.

Ayrıca, Güvenli Motosiklet Kullanımı kampanyası yürütülecek, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel eğitim programları düzenlenecek.

Bakanlık, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyumu teşvik etmek amacıyla etkin, sürekli ve yoğun denetim mekanizmaları oluşturacak.