Manisa'da Enes B. yönetimindeki 45 AUL 430 plakalı TIR ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 ATJ 267 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Şair Eşref Mahallesi Alay Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki Abdullah K, Oğuzhan K, Ali K. ve Yasemin K. ile Şefika K. (54) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Soma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şefika K, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, tır sürücüsü Enes B'yi gözaltına aldı.