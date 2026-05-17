Kaza, akşam saatlerinde Zigana Dağı Geçidi’nde meydana geldi. Trabzon istikametine seyir halinde olan 69 ABD 546 plakalı motosiklet virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra uçuruma yuvarlandı. HAYATINI KAYBETTİ Motosiklette bulunan Muhammet Alperen Dürüster (24) ile M.E.Ç. (24), metrelerce yükseklikten savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde uçurumdan çıkarılan Muhammet Alperen Dürüster’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan M.E.Ç. ise bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor

