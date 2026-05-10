Bu sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica’nın teknik direktörlüğüne getirilen Jose Mourinho, hakkında çıkan Real Madrid iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Mourinho, “Sürekli Real Madrid soruları geliyor ancak ben bu konudan uzak durmaya çalışıyorum. Florentino Perez ya da kulüpten herhangi biriyle temas kurmadım. Sezonun kritik döneminde kimseyle görüşmem” ifadelerini kullandı.

Geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda vereceğini belirten Mourinho, “Sezon tamamlandıktan sonra değerlendirme yapmak için bir haftalık sürem olacak. O süreçte neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.