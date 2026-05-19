10 Mayıs'ta Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki final müsabakasında penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığspor'u 8-7 yenen Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'e yükseldi.



Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2022-2023 sezonunda yer alan Muğla temsilcisi, her sezon bir üst lige çıkma başarısı göstererek Süper Lig'in kapısına dayanırken, şehirde yapılan coşkulu şampiyonluk kutlamalarına çalınan müzikler damga vurdu.



KÜRTÇE VE HALAYLA KUTLADILAR



Bu hafta sonu şampiyonluğu kutlayan Muğlaspor, şehir turunun ardından kutlamaların merkezi olan Muğla Açık Oto Pazarı alanına geldi.



Muğla Valisi, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve siyasi partilerin il başkanlarının da katıldığı görkemli törene çalınan Kürtçe şarkılar damga vurdu. Kutlamalarda çalınan Kürtçe şarkılara taraftarlar da eşlik ederken, oyuncular çalan şarkılara halay çekerek yanıt verdi.



Gecenin finalinde ise şarkıcı Simge Sağın sahne aldı.





