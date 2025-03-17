5.1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Murat Ülker, LinkedIn üzerinden gelen takipçilerinin sorularını cevapladı.

'YAHUDİ DEĞİLİZ, SOYUM TATAR'

Ülker, ailesinin kökenleriyle ilgili sorulara da içtenlikle yanıt verdi. Baba tarafının Kırım göçmeni olduğunu ve Kırımlı Devletler Ailesi’nin Türkiye’deki üçüncü neslini temsil ettiğini söyledi.

“Babam, yaşadığı kötü olaylar nedeniyle Kırım’a pek ilgi duymuyordu ama ben geçmişin izlerini sürdüm. Ailemiz Osmanlı’nın Evlad-ı Fatihan neslinden geliyor. Ancak bazen sosyal medyada asılsız iddialar ortaya atılıyor. ‘Hazar Yahudisi’, ‘Karay Türkü’ gibi şeyler söyleniyor. Bunlar temelsiz iddialar. Biz Hazar veya Karay Türkü değiliz, ancak Tat’ız; yani sahilde yaşayan melez bir Tatar topluluğuyuz.”

'HER SİYASİ GRUPTAN ARKADAŞIM VARDI'

Eğitim hayatına dair en çok merak edilen sorulardan biri, neden İmam Hatip Lisesi yerine İstanbul Erkek Lisesi’ni tercih ettiğiydi. Murat Ülker, bu kararı şu şekilde açıkladı:

“Babam ve büyük amca oğlum İstanbul Erkek Lisesi mezunuydu. Ama buraya sadece aile geleneğinden dolayı gitmedim, kazandım ve 4. oldum. Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etmemin nedeni ise 1977’de Türkiye’de eğitimini İngilizce sürdüren en iyi okul olmasıydı.”

Ülker, eğitim yıllarında her türlü siyasi grubun içinde arkadaşlarının olduğunu ancak kendisini belirli bir ideolojiyle tanımlamadığını da ekledi.

'AŞIRILIĞA KAÇMADAN DİNİMİ ÖĞRENDİM'

Kendi çocukluğunu anlatırken, “Dini bütün bir ailede mi büyüdünüz?” sorusunu kendisine yönelten Ülker, ilk din eğitimini Mahmut Bayram Hoca’dan aldığını ve ailesinin dini hassasiyetlere önem verdiğini ancak bunun aşırılığa kaçmadan yaşandığını belirtti.

'MİLLİYİM, MÜSLÜMANIM'

Sosyal medyada hakkında çıkan spekülasyonlara da değinen Ülker, bu tür iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını belirtti.

“Bazen ‘Atatürkçü’ olduğum söylenir, bazen ‘muhafazakâr kesime ihanet ettiğim’ iddia edilir. Gerçek şu ki, ben hiçbir zaman bir ideolojinin ya da siyasi grubun içinde olmadım. İşimi yaptım, ülkem için çalıştım. Ama ne yazık ki sosyal medya dünyasında saçma sapan iddialar tık getirdiği için yayılıyor. Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara -cı, -ci eklemedim.”