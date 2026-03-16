Ülker başta olmak üzere gıda sektöründe çok sayıda markayı bünyesinde bulunduran Yıldız Holding, 13 yıldır işlettiği Adapazarı Şeker Fabrikası'nı satmaya hazırlanıyor.



Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, fabrikanın satışı için Yıldız Holding ve Bor Şeker arasında bir ön protokol imzalandığı duyurulurken, devir işleminin bedeline ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.



Bor Şeker tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ön protokolün tarafların niyetini ortaya koyduğu ve sürecin nihai ve bağlayıcı pay devir sözleşmesi ile sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi. Hisse devri tamamlandığında fabrikanın operasyonel faaliyetlerinin devralınmasına ilişkin süreçlerin de netleşeceği belirtilirken, görüşmelerin halen devam ettiği kaydedildi.



SEKTÖRDEN TAMAMEN ÇIKMIŞ OLACAKLAR



Halihazırda sahip olduğu şirketler nedeniyle Türkiye'nin en büyük şeker tüketicileri arasında yer alan Yıldız Holding, Adapazarı Şeker Fabrikası'nın satışının tamamlanması halinde şeker üretiminden de tamamen ayrılmış olacak.





GÖRÜŞMELER OCAK AYINDA BAŞLADI



Bor Şeker tarafından yapılan açıklamada satın alma sürecine ilişkin görüşmelerin aslında 31 Ocak 2026 tarihinde başladığı ifade edildi. Ancak sürecin stratejik nedenlerle kamuoyuna hemen açıklanmadığı belirtildi. Şirketin çıkarlarının korunması ve hisse değerinde oluşabilecek spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında içsel bilginin açıklanmasının geçici olarak ertelendiği kaydedildi.