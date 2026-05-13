İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BU ÜLKEDE HERKESLE GÖRÜŞÜRÜM BUNU DA KAMUOYUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPARIM"

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğiniz iddia edildi, yalanlandı. Ama bir de sizden duymak istiyoruz. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa görüşür müsünüz ya da görüşme ihtimali var mı?” sorusuna Dervişoğlu, şöyle cevap verdi:

“Ben biriyle görüşürsem mutlak surette sizlerin ve kamuoyunun haberi olur. Ben görüşürsem görüştüm derim. Görüşmediysem görüşmedim derim. Ben doğruları tartışmaya açılan bir adam değilim. Bunları kimin yaptığını biliyorum. Hangi amaçla yapıldığını da biliyorum. Bunun için sizin mesleğinizi de sosyal medya üzerinden kirleten bazı isimlerin ‘gazeteci’ kisvesi altında bu işlere aparat olduklarını da biliyorum. Bütün bunları sizler de biliyorsunuz. Ben siyaset sahnesine çıktığım andan itibaren milletten gizli hiçbir şey yapmadım. Ayrıca bu ülkede herkesle de görüşürüm. Bunu kamuoyunun gözü önünde yaparım. Dışarıya çıktığımda da açıklama yaparım.

"BU EDEPSİZLİĞİ YAPANLARLA BİR MASADA OTURURSAM ARAMIZDA DERİN MESAFE OLUR"

Sanki böyle bir sır zemini oluşturmaya yönelik adımların atılmasını da hem Türk siyasetinin üzerindeki gölgeyi arttırdığına hem de demokrasiyi zedelediğine inanırım. O sebeple Müsavvat Dervişoğlu'nun ismini orada, burada sosyal medyada vesaire zikredenler, kafalarındaki küçük senaryo ve stratejilere alet etmeye kalkışanlar bilinsin ki sükutu hayale uğrarlar. Bunları kimin yaptığını biliyorum. Kimin senarist aklıyla sanki büyük bir işmiş gibi yaşama geçirdiğini de biliyorum. Bunu yapanların siyaset sahnesinde elde ettikleri bir başarı olmadığına da hepimiz şahitlik ettik. Zaten böyle devam etsinler. Ama bu yaptıkları şeyi bilsinler ki önümüzdeki dönemler için kendileri açısından bir nakısı oluşturacaktır. Bu edepsizliği yapanlar, yaptırılanlar ve yapılmasına çanak tutanlarla bir masada oturursam gelecekte aramızda derin mesafeler olur. Herkes onu bilsin isterim.”

"TÜRKİYE'NİN BİR SİYASİ AHLAK YASASINA İHTİYACI VAR"

“AK Parti'ye transferler söz konusu. Dün de Burcu Köksal'ın geçişi vardı. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?” sorusunu yanıtlayan Dervişoğlu, "Ben siyasi partilerin belediye başkanlarının ve milletvekillerinin başka partilere transferiyle ilgili geride bıraktığımız dönemlerde çok ciddi açıklamalarda bulundum. Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır. Ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum. Ama bu ilk bize yapıldı. Bu İYİ Parti'ye yapılırken aslında bugünkü tehlikeye işaret etmiştim. O zaman uyarılarımı hiç kimse ciddiye almadı. Bugün o gün uyarılarımı ciddiye alamayanların bu dertlerle boğuştuklarına şahitlik oluyoruz” diye konuştu.

"TRANSFER YAPTIKLARINDA ZAFER KAZANMIŞ EDASIYLA DOLAŞAN SİYASETÇİLER VAR"

"İktidar partisine başka partilerden 79 belediye başkanın geçtiğinin" ifade edilmesi üzerine Dervişoğlu, “Onunla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü gidenler kadar bütün bunları planlayan ve transfer stratejisi oluşturup demokrasinin ve millet iradesinin üzerine gölge düşürenlerin bu soruyu cevaplamasını isterim. Yani ben böyle bir şey yapılmasına taraftar değilim. Ama sanki başka bir partiden belediye başkanı transfer ettiklerinde ya da milletvekili transfer ettiklerinde büyük bir siyasi zafer kazanmış edasıyla dolaşan siyasetçiler var. Bu her zaman söylediğimiz gibi demokrasinin erdemine yakışmayan davranışların bir ifadesi, tezahürüdür” dedi.