İçişleri Bakanlığı, bugün tutuklanan Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bursa merkezli soruşturmada tutuklandığı anımsatılan Bozbey'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Bozbey, 1999-2019 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemindeki faaliyetlere ilişkin iddialar üzerinden suçlanıyordu.

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bozbey ile 56 kişi gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen Bozbey ile 56 zanlının savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve Bozbey dahil 23 kişi tutuklanmıştı.

Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin bu dosya kapsamında da tutuklanması kararlaştırıldı.

Hakimlik Mustafa Bozbey'in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey'in de aralarında yer aldığı 33 zanlıyı adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Öte yandan Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 7 şirkete kayyum olarak atanmıştı.