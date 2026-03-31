Emre Aydın, Mustafa Sandal için düzenlenecek olan Saygı 1 projesinde yer almayacağını duyurdu. Teknik sorunlar sebebiyle etkinliğe katılmayacağını duyuran Aydın, Mustafa Sandal'ı sevdiğini de belirtti.
Oğuzhan Uğur'un düzenlediği 'Saygı' konser serisinin son durağı Mustafa Sandal oldu. Daha önce Ceza ve Sertab Erener için gerçekleştirilen projede ünlü isimler yer almıştı.
2 Nisan Perşembe akşamı gerçekleşecek olan 'Saygı1 Mustafa Sandal' gecesinde Emre Aydın'ın da yer alacağı duyurulmuştu. Fakat Emre Aydın'dan son dakika kararı geldi.
''MUSTAFA SANDAL'I SEVİYORUM''
Mustafa Sandal'ı çok sevdiğini belirten Emre Aydın, ''Projede ben yokum arkadaşlar. Bu nedenle o gece sahnede olmayacağım. Aksini iddia eden görsel ve paylaşımlara itibar etmemenizi rica ederim. Sevgiler.'' açıklamasını yaptı.
SEBEP: TEKNİK KONULAR
Projede yer almama sebebinin ise magazinsel değil, teknik konular olduğunu belirtti.
AVRUPA'NIN EN SEVİLEN SANATÇISI SEÇİLMİŞTİ
Onur Ela ile birlikte kurduğu 6. Cadde ile müzik dünyasına adım atan sanatçı, 2002 yılında gerçekleştirilen Sing Your Song beste yarışmasında birincilik elde ederek dikkatleri üzerine çekti. 2006'da yayımladığı ilk albümü Afili Yalnızlık sayesinde kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı; bu albümle ''Yılın En İyi Rock Sanatçısı'', ''En İyi Çıkış Yapan Sanatçı'' ve ''Yılın Şarkısı'' gibi birçok önemli ödülün sahibi oldu. 2008 yılında MTV Avrupa Müzik Ödülleri kapsamında ''Avrupa'nın En Sevilen Sanatçısı'' seçilerek uluslararası alanda da başarısını kanıtladı.
YILIN DÜETİ ÖDÜLÜNÜ ALDI
2010'da yayımladığı Kağıt Evler albümüyle müzikal kariyerini güçlendirmeye devam eden sanatçı, 2012'de çıkan Beni Biraz Böyle Hatırla adlı çalışmasında yer alan ''Soğuk Odalar'' parçasını Gülden Mutlu ile birlikte seslendirdi. Bu düet, 19. Türkiye Müzik Ödülleri'nde ''Yılın Düeti'' ödülüne layık görüldü.
