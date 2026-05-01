CHP’nin üzerinde kılıç gibi sallanan, İstinaf Mahkemesi’ndeki mutlak butlan davası ve ‘siyasi yasak’ istenen iki ayrı dava sürüyor. İstinaf Mahkemesi, İBB ve Beşiktaş Belediyesi ile bağlantılı Aziz İhsan Aktaş dosya ve duruşma zabıtlarını istedi. İstinaf dava için henüz karar vermedi, ceza davasında ise İstanbul’daki dosyalar gündeme geldi. Hukukçular, İstinaf Mahkemesi’nin bu talebini, karar aşamasında sona gelindiği ve esastan bir inceleme yaparak doğrudan karar verebileceği anlamını taşıdığını belirtiyor.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki ‘değişim’ kurultayının iptali ve eski yönetimin iş başına gelmesi talebini içeren davada, İstinaf Mahkemesinin şu 3 karardan birini verebileceği bildirildi:

1-Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ‘Yeniden yargılayın’ diyerek dosyayı gönderebilir.

2-Ankara 42 Asliye Hukuk Mahkemesi’nin suç unsuru ortadan kalkmıştır gerekçesiyle verdiği ‘ret’ kararını onaylayabilir.

3-Doğrudan ‘Mutlak butlan’ kararı verebilir. Bu karar ‘tedbirli’ olursa eski yönetim göreve gelir.