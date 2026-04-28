Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, faili meçhul soruşturma dosyalarını inceliyor. 75 ilde 638 olay incelenecek. Şüpheli, kadın ve çocuk ölümlerinde Rojin Kabaş, Rabia Naz ve Yeldana Kahraman olayları ismen dile getirildi.

ETKİN SORUŞTURMA

O dönem AKP Milletvekili olan Şirin Ünal’ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova dosyasına ise hiç değinilmedi. CHP’li Aylin Nazlıaka, konuyu gündeme getirerek şunları söyledi:

“Nadira olayı iktidarın bazı kaygıları nedeniyle gündeme alınmazsa bu soruşturmalar eksik kalır. Etkin bir soruşturma yapılmalı. Kadirova’nın intihar ettiği iddia edildi ama dosyadaki çelişkiler aydınlatılmadı.”

Nadira Kadirova - Şirin Ünal’ı

ŞİRİN ÜNAL’IN SİLAHI

Özbek vatandaşı Nadira Kadirova (23), 23 Eylül 2019’da bakıcı olarak çalıştığı AKP’li Şirin Ünal’ın evinde başından silahla vurup ölmüş bulundu. Olayda kullanılan silah Ünal’a aitti. Dosya “intihar” denilerek kapatıldı.