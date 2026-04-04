NBA’de Orlando Magic, deplasmanda Dallas Mavericks’i 138-127 mağlup etse de gecenin kahramanı Dallas Mavericks forması giyen Cooper Flagg oldu. 2026 Draftı’nın 1 numarası olan Flagg, 51 sayılık performansıyla NBA tarihine geçerek 50 sayı barajını aşan en genç oyuncu oldu. 19 yaşındaki genç yıldız gösterdiği performansıyla takımına galibiyeti getiremese de performansıyla alkış aldı. Orlando cephesinde ise Wendell Carter Jr. 28 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Desmond Bane 27 sayılık katkı verdi.

