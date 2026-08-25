NBA ve FIBA tarafından İstanbul'da düzenlenecek Basketbol Without Borders Next Up (BWB) erkekler kampına katılacak isimler belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 26-29 Ağustos'ta Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek kampta 44 ülkeden 78 genç sporcu yer alacak.

20'den fazla NBA ve FIBA oyuncusu, eski basketbolcular ve antrenörler de kampa katılacak. Kamp katılımcıları arasında Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson, Philadelphia 76ers oyuncusu Dominick Barlow, 2023'te NBA şampiyonluğu yaşayan Thomas Bryant, NBA efsanesi ve eski Yugoslavya Milli Takımı oyuncusu Vlade Divac gibi isimler yer alacak.

Kampa katılacak 78 sporcu içinde Türkiye'den Beşir Briant, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Demir Öztürk ve Ömer Şık bulunuyor.