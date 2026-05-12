NBA'de Memphis Grizzlies forması giyen 29 yaşındaki basketbolcu Brandon Clarke, hayatını kaybetti.

2019 NBA Draftı’nda 21. sıradan seçilen Clarke, NBA kariyerinin tamamını Memphis’te geçirdi. Enerjisi, atletizmi ve profesyonelliğiyle kulüp tarihinin en sevilen oyuncularından biri oldu.

NBA’de geçirdiği 7 sezonda maç başına 10.2 sayı ve 5.5 ribaunt ortalamaları yakalayan Clarke, 2020’de NBA En İyi Çaylak Beşi’ne seçildi. Son birkaç sezonu sakatlıkların etkisiyle geçen oyuncu, 2023-24 sezonunda yalnızca 6, 2025-26 sezonunda ise sadece 2 maçta forma giyebildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Brandon Clarke’ın trajik kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Brandon, olağanüstü bir takım arkadaşı ve çok daha iyi bir insandı. Organizasyonumuz ve Memphis toplumu üzerindeki etkisi unutulmayacak. Bu zor zamanda ailesine ve sevenlerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.