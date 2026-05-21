Libertadores A Grubu’nda Flamengo, kritik maçta Estudiantes’i 1-0 mağlup etti.

Muslera, 65. dakikada yediği golün ardından Estudiantes taraftarlarının ağır eleştirilerine maruz kaldı.

BÜYÜK HATA YAPTI

Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, karşılaşmanın 65. dakikasında yaptığı büyük hata ile gole davetiye çıkardı. Kalesinden açılan ve geri dönerken yakın olduğu direği açık bırakan tecrübeli file bekçisi, gelen şutta çaresiz kalarak gole geçit verdi.

Golün ardından Estudiantes taraftarlarının Muslera’yı ağır şekilde eleştirdiği görüldü. Tribünler, tecrübeli kaleciyi yediği golün ardından protesto etti. Ayrıca Arjantin basını, maçın ardından statta yaşanan gergin atmosfere dikkat çekerken, sosyal medyada da taraftalar Muslera'nın hatasını hedef aldı.

Arjantin basınının aktardığı haberlere göre mücadeleye su molası verildiği ve takımın yedek kulübesine geldiği sırada Muslera hatası nedeniyle özür diledi. Medina ise oyuncusu teselli edip, "Ne özrü! Saçmalama. Bizi binlerce kez kurtardın, bu kadar üzgün olma! Unutalım gitsin." ifadelerini kullandı.