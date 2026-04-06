İtalya'da bir mahkeme, Netflix'in 2017'den bu yana uyguladığı fiyat artışlarını haksız buldu. Roma'da verilen tarihi kararla birlikte platform, milyonlarca aboneye geri ödeme yapacak ve fiyatlarını yeniden düşürecek. Abonelerin 7 yıllık bir süreçteki zamlardan haksız şekilde etkilendiği belirtildi.

TOPLU PARA İADESİ YAPILACAK

Roma mahkemesi, dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından Netflix'in 2017 ile Ocak 2024 arasındaki dönemde gerçekleştirdiği fiyat zamlarının haksız olduğuna hükmetti. Karara göre Netflix, etkilenen abonelerini geri ödeme hakları konusunda bilgilendirmek ve toplu para iadesi gerçekleştirmek zorunda kalacak.

Bu kapsamlı hukuki süreç, Roma merkezli tüketici hakları kuruluşu Movimento Consumatori tarafından başlatıldı. Örgüt Başkanı Alessandro Mostaccio, yıllar içinde yapılan fiyat artışlarından şikayetçi olan 25 binden fazla Netflix kullanıcısının kendilerine başvurduğunu açıkladı.

500 EURO'YA ULAŞACAK

Tüketicileri temsil eden avukatların hesaplamalarına göre Premium paket abonelerinin yaklaşık 500 euro, Standart paket kullanıcılarının ise yaklaşık 250 euro geri ödeme alması bekleniyor.

TEMYİZE GİDECEKLER

Netflix cephesinde ise şirket sözcüsü yaptığı açıklamada tüketici haklarını ciddiye aldıklarını ve platformun koşullarının İtalyan mevzuatına uygun olduğuna inandıklarını belirterek kararı temyize taşıyacaklarını duyurdu.