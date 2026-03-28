Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden C.Y. ile boşanma aşamasında olduğu eşi B.Z.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tırmanan tartışma esnasında kasap olduğu öğrenilen C.Y., eşini bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Eşine saldırdıktan sonra evden kaçan şüpheli koca, daha sonra elindeki aynı bıçakla kendi hayatına son vermek amacıyla intihar girişiminde bulundu.
Evden yükselen sesleri duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı kadın ve şüpheli koca, ambulanslarla Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı çift, buradaki acil müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.