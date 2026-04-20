Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Karadeniz deplasmanda birbirinin kopyası 2 gol yiyerek 2-1 mağlup oldu. Mağlubiyetin yanı sıra sahadaki varlığı da eleştiri konusu olan Siyah-Beyazlılarda Sergen Yalçın'ın oyuncu tercihleri de çok eleştirildi.

Eski futbolcu ve ünlü yorumcu Nihat Kahveci de Kontraspor'da yaptığı yorumlarda Sergen Yalçın'ın, Cengiz Ünder tercihini eleştirdi:

"Kendi stadında seyircisi önünde iyi konsantre olan Samsunsporlu futbolcuları tebrik ediyorum. Hak ettiler, kazandılar. İki tane aynı golü attılar, benzer ve çok şık gollerdi. Devre arasında ne yaptılar bilmiyorum ama ikinci yarı bambaşka bir Samsunspor izledik. Beşiktaş da devre arası maçı bitirmiş gibi 'Perşembe günü Türkiye Kupası maçım var, iç sahada Alanyaspor'u ağırlayacağız' modundaydı.

"SERGEN HOCA'DAN TORPİLLİ"

Beşiktaş adına olay, gelecek sene için umut vermek, oynarken de eksiklerini görmekti. Ben bunu bir ay önce söyledim. Doğru olan buydu. Eksiklerini de oynayarak göreceksin ama bir şey sunacaksın. Beşiktaş ilk yarı tek isabetli şutunu Agbadou'yla mı bulmalıydı? Beşiktaş ilk yarı ne oynadı? Orkun çırpınıyor sağa sola, bir şeyler... Onun dışında Cengiz sahada yok. Kenar oyuncusu, 'Kartal'ın kanadı... Cengiz sahada yok. Sergen Hoca'ya bir şey diyoruz, Sergen Hoca'yı kıskanıyor oluyoruz. Ama torpilli yani, Sergen Hoca'dan torpilli!

Performansıyla ilk 11'de oynamayı hak etti mi? 11 oynadığı hangi maçta Beşiktaş'a bir şeyler sundu? Ben hatırlamıyorum. Sonradan girdiğinde etkili olduğu maçlar var mı?

Burada söylüyoruz da anlayana... Cengiz 11'de oynadığı hiçbir maçta performans göstermemişken bugün 11'de başladı. İlk 45 dakika sahada yok... İsabetli şut yok, neredeyse isabetli orta yok... Topu hep alıp içeri gelip pas verme, basit oyun var. Dribling yaptığında ayağı kayıyor, şut attığında defansa çarpıyor, auta atıyor. Devre arası çıkar yani hocam, anlıyor musun?"