Kış aylarının geride kalması ve baharın yaklaşmasıyla birlikte sıcaklıklar artarken, evlerde haşere hareketliliği de yeniden başlıyor. Bu dönemde ev sahiplerine yönelik doğal bir önlem yöntemi dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bahar tamamen gelmeden önce ön kapı ve çevresine sirke püskürtülmesi, hem haşere oluşumuna karşı koruyucu bir adım hem de temizlik amacıyla uygulanabiliyor.

HAŞERE RİSKİ BAHARLA BİRLİKTE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte karınca ve örümcek gibi böcek türleri daha aktif hale gelirken, evlerin giriş noktaları bu canlıların en sık kullandığı alanlar arasında yer alıyor. Özellikle kapı altları, eşikler ve çerçeveler haşerelerin içeri girmesi için kritik noktalar olarak öne çıkıyor.

SİRKENİN KOKUSU DOĞAL KOVUCU ETKİ SAĞLIYOR

Sirkenin keskin kokusunun birçok böcek türü üzerinde uzaklaştırıcı etki oluşturduğu belirtiliyor. Bu nedenle kapı çevresine ve giriş noktalarına düzenli aralıklarla sirke uygulanmasının, haşerelerin içeri girişini azaltmaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

DOĞAL TEMİZLİK VE DEZENFEKTAN ETKİSİ

Sirke yalnızca haşereyle mücadelede değil, aynı zamanda yüzey temizliğinde de doğal bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Kapı kenarlarında oluşabilecek bakteri birikimini azaltabileceği ve kötü kokuların giderilmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Bazı yaşam felsefelerine göre, özellikle Feng Shui yaklaşımında evin giriş noktası enerji akışının başladığı alan olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kapı çevresinin temizlenmesinin, pozitif enerji akışını desteklediğine inanılıyor.