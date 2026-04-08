Hobi bahçeleri Meclis’i karıştırdı. TBMM Tarım Orman Komisyonu’nda kabul edilen ve Genel Kurul’da da ele alınacak olan hobi bahçeleri yasa teklifinde sular durulmuyor. AKP’li vekiller topu CHP’ye attı.

“Mevcutlar yıkılmayacak, yasa ileriye dönük” sözüne rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı’nda AKP’li vekiller ile bakan yardımcıları arasında tartışma yaşandı. Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “Tarım alanlarını başka türlü koruyamayız, yıkılacak” dedi. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ise, “Niye biz yıkıyoruz, Ankara’da Mansur Yavaş yıksın, yıkarsanız, her bölgeden 1’er vekile mal olur. Evini yıktığınız kişiler oy vermez” diye konuştu.

Osman Gökçek

11 BİN BAHÇE

Türkiye genelinde 11 bin civarında hobi bahçesi olduğu belirtiliyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Mevcut yapılarla ilgili, geriye dönük bir uygulama söz konusu değil. Düzenleme ileriye dönük” dedi ancak tartışma bitmedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda da bu konuda toplantı yapıldı. AKP’li Güler’in aksine Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in, tarım arazileri üzerine yapılan mevcut hobi bahçelerinin de yıkılacağını belirterek “Tarım alanlarını başka türlü koruyamayız, yıkılacak” dediği öğrenildi.

Toplantıya katılan AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ise başkentte binlerce hobi bahçesi olduğunu söyledi ve “Niye biz yıkıyoruz, Mansur Yavaş yıksın” dedi. Gökçek, hobi bahçeleri yıkılırsa Ankara’da 3 bölgede birer milletvekili kaybedeceklerini öne sürdü ve “Bahçesi, evi yıkılan beddua eder, bize oy vermez, verdirmez” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Cezalar 1 milyon 250 bin liraya çıkacak

Gazetemizde 6 Nisan’da yayımlanan Erdoğan Süzer imzalı haberde, iktidarın tarım arazileri üzerine kurulan hobi bahçelerine yönelik yaptırımları görülmemiş bir seviyeye taşımaya hazırlandığını gündeme taşımıştık. TBMM’ye sunulan yeni torba yasa teklifiyle, hobi bahçesi sahiplerine kesilen cezaların tam 250 kat artırılması öngörülüyor. Düzenleme yasalaşırsa, bugün 5 bin lira olan bir ceza bedeli dudak uçuklatan artışla 1 milyon 250 bin lira seviyesine çıkacak. Devletin bu cezalar üzerinden elde edeceği toplam gelirin 15 milyar liraya çıkacağı hesaplanıyor.