Japonya’da hızla düşen nüfus oranları, ülkenin ulaşım altyapısında dramatik bir daralmaya yol açtı. Kyodo News tarafından paylaşılan kapsamlı analize göre, son otuz yılda toplam demiryolu ağının yüzde 5’ini oluşturan 68 farklı güzergahtaki 1.366 kilometrelik demiryolu hattı hizmet dışı kaldı.

Özellikle kırsal bölgelerde toplu taşıma seçeneklerinin giderek azaldığını ortaya koyan veriler, hat kapatma hızının her geçen on yılda daha da ivme kazandığını gösteriyor.

1996 ile 2025 mali yılları arasındaki verileri kapsayan araştırmada, en ağır kaybın Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde yaşandığı ve toplam kapanan hatların yaklaşık üçte birinin bu bölgede bulunduğu saptandı.

10 YILDA 387 KİLOMETRELİK YOLU KAPATTILAR

İstatistikler, 2005 yılına kadar olan ilk on yıllık dönemde 387 kilometre yolun kapatıldığını, bu rakamın son on yılda 534 kilometreye kadar yükseldiğini belgeliyor. Kapatılan hatların yaklaşık yarısı eski devlet demiryollarından devredilen şirketler tarafından işletilirken, diğer yarısı özel demiryolu işletmelerine ait hatlardan oluşuyor.

YERLERİNE HIZLI TREN YAPTILAR

Demiryolu ağındaki bu küçülmeye karşın, aynı dönemde 1.156 kilometresi Shinkansen hızlı tren hatları olmak üzere toplam 1.913 kilometre yeni ray döşendiği bildirildi. Uzmanlar, demiryollarının yalnızca işletmecilerin insiyatifine bırakılmaması gereken stratejik bir toplu taşıma sistemi olduğuna dikkat çekiyor.

Ryutsu Keizai Üniversitesi’nden Profesör Ikuhiro Nasuno, belediyelerin bu süreçte daha aktif rol alması ve demiryolu hizmet yönetiminde doğrudan katılım sağlaması gerektiğini vurgulayarak, ulaştırma krizine karşı kamusal bir duruş sergilenmesi çağrısında bulundu.