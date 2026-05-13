NVIDIA’nın ulaştığı değer, Avrupa’daki birçok ülkenin toplam ekonomik büyüklüğünü geride bırakırken; Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi dev ekonomilerin yıllık milli gelirini de aşmış durumda. Şirketin piyasa değeri, ABD ve Çin dışındaki pek çok ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasından daha yüksek seviyeye ulaştı.

YAPAY ZEKA RÜZGARI ŞİRKETİ ZİRVEYE TAŞIDI

Özellikle ChatGPT sonrası hızlanan yapay zeka yatırımları, NVIDIA’nın geliştirdiği yüksek performanslı grafik işlemcilerine olan talebi patlattı. Şirketin veri merkezleri için ürettiği çipler, OpenAI, Microsoft, Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinin yapay zeka sistemlerinde yoğun şekilde kullanılıyor.

Son yıllarda yapay zeka altyapısının merkezine yerleşen NVIDIA, yalnızca bir çip üreticisi olmaktan çıkarak küresel teknoloji sektörünün en stratejik şirketlerinden biri haline geldi. Şirketin gelirleri ve hisse performansı da bu süreçte tarihi seviyelere ulaştı.

WALL STREET 'NVDA' HİSSESİ İÇİN HEDEF YÜKSELTİYOR

Şirketin yükselişi sürerken Wall Street analistleri de NVDA hissesi için hedef fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Wells Fargo, NVIDIA hissesi için hedefini 265 dolardan 315 dolara yükseltirken, Susquehanna ise beklentisini 250 dolardan 275 dolara çıkardı. Analistler, yapay zeka altyapısına yönelik talebin hâlâ arzın üzerinde olduğunu belirtiyor.

Bazı tahminlere göre NVIDIA’nın yapay zeka altyapı gelirlerinin 2027 yılına kadar 1 trilyon doları aşabileceği ifade ediliyor. Şirketin Blackwell ve Rubin isimli yeni nesil yapay zeka platformlarının bu büyümede önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

TARİHİ YÜKSELİŞ

1993 yılında kurulan NVIDIA, ilk yıllarında daha çok oyun sektörüne yönelik ekran kartlarıyla tanınıyordu. Ancak şirketin yapay zeka ve veri işleme alanına yaptığı yatırımlar, son dönemde değerini katladı.

Piyasalardaki yükselişle birlikte NVIDIA CEO’su Jensen Huang da dünyanın en zengin isimleri arasına yükseldi. Forbes verilerine göre Huang’ın serveti 190 milyar dolar seviyelerine yaklaşmış durumda.

Analistler, yapay zekaya yönelik yatırımların devam etmesi halinde NVIDIA’nın küresel teknoloji yarışındaki etkisini daha da artırabileceğini belirtiyor.