Amerika Birleşik Devletleri genelinde Walgreens, CVS, Walmart ve Kroger gibi dev perakendecilerde satılan; "Yapay Gözyaşı", "Kızarıklık Giderici" ve "Ultra Kayganlaştırıcı" gibi isimlerle bildiğimiz tam 8 farklı ürün türü için 3 Mart 2026 itibarıyla "imha" kararı çıktı. Klinik farmakologların uyarısı net: Bu damlalar bakteri ve mantar barındırıyor olabilir!

Neden Bu Kadar Tehlikeli?

Göz küresi, vücudun geri kalanına kıyasla bağışıklık sisteminin mikroplarla savaşmakta en çok zorlandığı bölgelerden biridir. Steril olmayan bir damla kullanmak; sadece basit bir kaşıntı değil, kalıcı görme kaybına, göz küresinin ameliyatla alınmasına ve hatta (geçmiş vakalarda görüldüğü üzere) ölüme bile yol açabilir.

Hangi Ürünler Listede? Derhal Kontrol Edin!

Eğer Nisan 2025'ten bu yana aşağıdaki markalardan veya zincir mağazaların kendi isimleriyle (Private Label) sattığı ürünlerden birini satın aldıysanız, son kullanma tarihlerine bakın. Özellikle son kullanma tarihi 30 Nisan 2026 ile 31 Ekim 2026 arasında olan şu ürünlere dikkat:

- Kuru Göz Rahatlatıcı (Dry Eye Relief)

- Yapay Gözyaşı (Artificial Tears)

- Kızarıklık Giderici (Redness Lubricant)

- Gelişmiş Rahatlatıcı (Advanced Relief)

- Ultra Kayganlaştırıcı (Ultra Lubricant)

Skandalın Perde Arkası: "Yalınayak Üretim!"

Bu, sektördeki ilk skandal değil. 2023 yılında benzer bir sterilite sorunu nedeniyle 18 eyalette 81 kişi ciddi enfeksiyon kapmış, 14 kişi kör olmuş ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Denetimlerde bazı tesislerin akılalmaz derecede kirli olduğu, çalışanların üretim alanında yalınayak dolaştığı ortaya çıkmıştı. KC Pharmaceuticals da daha önce uyarılmış olmasına rağmen, gerekli prosedürleri uygulamadığı için bugün 3 milyon şişeyi geri çağırmak zorunda kaldı.

Bu Belirtilere Dikkat!

Söz konusu damlalardan birini kullandıysanız ve şu belirtileri yaşıyorsanız vakit kaybetmeden bir göz doktoruna görünün:

- Gözlerde aşırı kızarıklık ve ağrı.

- Göz kapaklarının birbirine yapışması.

- İrin veya iltihaplı akıntı.

- Görmede ani değişiklikler veya şişlik.