Tekirdağ Çorlu'da odun yüklü TIR virajda devrildi. TIR'ın şoförü Şerafettin Y. yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Şerafettin Y.'nin kullandığı 17 AAB 307 plakalı TIR, virajda kontrolden çıkarak devrildi. TIR'ın şoförü araçta sıkışırken, dorsesinde bulunan odunlar yola saçıldı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan çıkarılarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola saçılan odunlar ile TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

