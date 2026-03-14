Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan A.'nın ders sırasında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik “pedofili, sarhoş, karı kız düşkünü” ifadelerini kullanmasından rahatsız olan 11 öğrenci, öğretmeni okul idaresine şikayet etti. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ramazan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan A., 10. sınıf öğrencilerine ders anlatırken sınırları aştı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik ağır hakaretlerde bulundu.



İddialara göre öğretmen, Atatürk hakkında "pedofili" ve "sarhoş" gibi kabul edilemez, çirkin ifadeler kullandı. Sadece sözlü tacizle yetinmeyen öğretmenin, öğrencilerin cep telefonlarına Atatürk’ü karalayan içerikler gönderdiği ve yazılı kanıtların öğrenciler tarafından okul idaresine sunulduğu öğrenildi.

ÖĞRENCİLER ATATÜRK'E HAKARETE KAYITSIZ KALMADI

Öğretmenin bu tavırları karşısında sessiz kalmayan 11 öğrenci, büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek okul yönetimine resmi şikayette bulundu. Henüz lise sıralarındaki bu gençlerin sergilediği cesur duruş, eğitim sendikaları tarafından takdirle karşılandı. Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Lale Kale, öğrencilerin bu hassasiyetinin çok değerli olduğunu belirterek, hiçbir baskıya maruz kalmamaları gerektiğini vurguladı.

Ortaya çıkan bilgiler, söz konusu öğretmenin sicilinin pek de parlak olmadığını gösteriyor. Daha önce de öğrencilere şiddet uyguladığı ve küfürlü konuştuğu iddia edilen Ramazan A. hakkında "ciddi bir tutum sorunu" olduğu belirtiliyor.

TUTUKLANDI

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli felsefe öğretmeni R.A., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen R.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.