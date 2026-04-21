Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu elde etmek için Fenerbahçe ve Trabzonspor'la yarışan lider Galatasaray, gelecek sezon için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılılarda bu sezon dalgalı bir performans gösteren ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi ile yolların ayrılması bekleniyor.

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, Icardi'nin yerine yerli bir golcüyü gözüne kestirdi. Haberde; Sarı-Kırmızılıların, Başakşehir'in 23 yaşındaki santrforu Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldığı ifade edildi.

OKAN BURUK'TAN TRANSFERE ONAY

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da, Bertuğ'un transferine onay verdiği ifade edildi. Genç golcünün durumunu öğrenmek adına temaslara başlayan Sarı-Kırmızılıların, sezon sonunda Başakşehir'e teklif yapması bekleniyor.

Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 663 dakika sahada kalıp 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.