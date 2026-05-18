Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2025-2026 futbol sezonunda hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Buruk, "Zorlu bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda oynadık, Türkiye'de şampiyon olduk. Avrupa'da biraz daha yukarı gitmek isterdik ama elimizden geleni yaptık. Hedefimiz, yeni sezon için iyi bir kadro kurmak. Bunun için transfer çalışmalarına başladık. Bundan sonra transfer çalışmalarına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

EN KRİTİK MAÇ FENERBAHÇE

Okan Buruk, sezonun kırılma maçının 31. haftada 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi olduğunu dile getirdi. Çok fazla maç oynadıkları bir sezonu geride bıraktıklarını vurgulayan Buruk, "Bizim için en kritik maç, 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçıydı. O derbi, bu sezonki şampiyonu belirledi." dedi.

10+4 KURALI

Buruk, Süper Lig'de açıklanan 10+4 yabancı oyuncu kuralının Türk takımlarının Avrupa'daki mücadelesini etkileyeceğini savunarak, "Geçen hafta açıklanan yabancı oyuncu kuralıyla önümüzdeki transfer dönemi çok zorlu geçecek. Bu kural, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerimize ulaşmamızı zorlayacak. Takımların Avrupa'daki başarıları etkilenecek. Yeni yabancı kuralı elimizi kolumuzu bağlıyor. Her sene bu kural değişiyor. Takımların maddi olarak çok büyük zararlar gördüğünü düşünüyorum. 23 yaş altı 4 oyuncu alma imkanınız var. Elimizde Renato Nhaga var. Sözleşmesi biten kiralık oyuncular haricinde Icardi ve Lemina'yı da katınca 10 yabancı oyuncumuz var. Lemina ile bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek. Mevcut düzende 10 yabancı hakkımız dolu. Sadece 23 yaş altı 3 oyuncu alma imkanımız var. Genç ve iyi oyuncular da Türkiye'ye gelmek istemiyor. Ya da çok büyük ücretler vermeniz gerekecek. Artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon avrodan başlıyor. Galatasaray, geçen sezon 75 milyon avroya Osimhen'i almıştı ama bu sezon Osimhen'in fiyatı ucuz kalıyor. Transfer yapmak ve oyuncu getirmek zor. Mevcut kural da bizim gibi takımların işini zorlaştıracak. Transfer anlamında işimiz daha zor olacak." şeklinde görüş belirtti.

Buruk, kiralık olarak forma giyen Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın bonservislerinin alınmasının yeni yabancı kuralında zor olduğunu söyledi.

ICARDİ'NİN GELECEĞİ

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu belirtti. Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili soru üzerine Buruk, şöyle konuştu: "Bu konuyla ilgili başkanımızla bir toplantımız oldu. Başkanımız, Icardi'nin menajeriyle oturup konuşacak. İki tarafın istekleri ve düşünceleri önemli. Görüşmeden sonra net bir şey söyleyebiliriz. Icardi, bizim için çok önemli ve değerli. Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri. Takım kaptanlarından. Galatasaray'a çok önemli hizmetleri oldu. Herkes tarafından çok seviliyor." diye konuştu.

YENİ HEDEFİ AÇIKLADI

Okan Buruk, hedeflerinin üst üste 5, toplamda 27. şampiyonluğu kazanmak olduğunu söyledi. Buruk, "Bu seneyi kazandıktan sonra hedefimiz 27. şampiyonluk oldu. Beş sezon üst üste şampiyonluk hedefini kırmak istiyoruz. Sadece buna odaklanıyoruz. Ben Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş, büyük başarıların içinde yer almış, futbolculuğumda 7, teknik direktörlüğümde 4 olmak üzere 11 tane şampiyonluk görmüş bir evladıyım. Bu kapıdan içeri 11 yaşımda girdim. Burada olmak benim için çok önemli. Hayalimi yaşıyorum. Yaşayabildiğim kadar bu hayali yaşamak istiyorum. Her şey Galatasaray'ın başarısı ve geleceği için. Bana ne kadar görev düşerse burada olmak istiyorum. Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama ilk düşüncem, isteğim ve hayalim burada nice şampiyonluklar yaşamak." ifadelerini kullandı.