Okan Buruk, Türk futboluna damga vurdu. Galatasaray’da birçok rekoru kıran Buruk, sarı-kırmızılıların başında üst üste 4. kez lig zaferini elde etti. Başakşehir’de de lig şampiyonluğu yaşayan Buruk, son 7 sezonun 5’inde ligde mutlu sona ulaştı. Futbolculuğunda Galatasaray’da 7 kez şampiyon olan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de 5 lig kupası kaldırdı ve bu alanda bu başarıyı elde eden tek isim konumunda. Toplam şampiyonlukta Ahmet Suat Özyazıcı’yı (4) geride bırakıp, ikinci sırada tek başına kalan Buruk’un zirvedeki Fatih Terim’le (8) arasındaki fark da 3’e düştü.

YERLİLER KAZANIYOR

Bu arada 2007-08’de Cevat Güler’le başlayan süreçte Süper Lig’de hep yerli teknik adamlar şampiyon oldu. Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı hoca, 2006-2007’de Fenerbahçe’nin başındaki Arthur Zico’ydu. Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Fatih Terim’den sonra üst üste 4 kez zafere uzanan ikinci hoca oldu.