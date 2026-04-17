Kars'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Önleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırılarının ardından sosyal medya platformlarını mercek altına alan ekipler, yaptıkları teknik takiple, saldırılar bahane edilerek halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, devlet kurumlarını aşağılamak, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamaya sevk etmek amacıyla paylaşımlarda bulunulan hesapları belirledi. HESAPLARA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ Ekiplerce, suç ihlali yapılan 18 Telegram, 2 Facebook ve 2 X hesabı hakkında rapor hazırlandı. Kars Sulh Ceza Hakimliğince, bu hesap ve paylaşımlara erişim engeli getirildi.

