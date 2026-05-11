İstanbul'da meydana gelen facia 1 Mayıs Cuma günü saat 20.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Aynur Bekdemir, antrenmandan çıkan oğlu B.B. ve ağabeyinin 4 yaşındaki çocuğuyla evlerine gitmek üzere sokakta yürümeye başladı. Bu sırada Bekdemir, kaldırımın dar olması nedeniyle yoldan ilerledi. Bekdemir’in oğlu B.B. ise kaldırımda bulunan direğin yanından geçtiği sırada bir anda elektrik akımına kapıldı. Panikleyen çocuğu annesi montrundan çekerek kurtardı. Bekdemir çevrede bulunanlardan yardım isteyerek oğlunu direğin yanından uzaklaştırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.B.'nin kaldırımda yürüdüğü sırada elektrik direğine temas etmesi ve annesinin müdahale ettiği anlar yer aldı

KAN DEĞERLERİ YÜKSELDİ

Olayın ardından Aynur Bekdemir, oğlunu kendi imkanlarıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü. Yapılan kontrollerde B.B.‘nin elektrik çarpmasına bağlı bazı kan değerlerinin yükseldiği belirlendi. B.B.’nin yaklaşık 12 saat müşahade altında tutulduğu, serum takıldığı, belirli aralıklarla kan tahlili yapıldığı ve EKG çekildiği öğrenildi. Kalp ritmini takip etmek amacıyla cihaza bağlanan çocuğun, ertesi gün değerlerinin düşmeye başlaması üzerine taburcu edildiği belirtildi.

'ARKADAŞLARIMA BENDEN ELEKTRİK ÇARPAR'

Anne Bekdemir'in oğlu B.B.’nin olayın ilk gününde elinde hissizlik ve güç kaybı yaşadığı, elini sıkmakta zorlandığı ancak şikayetlerinin zamanla geçtiğini söylediği öğrenildi. Kardiyoloji bölümünde kontrolden geçirilen çocuğun, elektrik akımına kısa süre maruz kaldığı için kalp kaslarında herhangi bir sıkıntı oluşmadığı bilgisi edinildi. Bekdemir’in, oğlunun olayın ardından uzun süre korku yaşadığını, kıyafetlerini çıkarırken oluşan elektriklenmeden bile çekindiğini ve 'Arkadaşlarımla oyun oynayamam, benden onlara elektrik çarpar' dediğini anlattığı öğrenildi. B.B.’nin yaşanan olayın ardından evdeki prizlere dokunmadığı ve ışıkları ailesine yaktırdığı da belirtildi.

'ÖMRÜMÜZDEN ÖMÜR GÖTÜRDÜ'

Olayla ilgili konuşan Aynur Bekdemir, "8 yaşındaki oğlum, 4 yaşındaki yeğenimle birlikte antremandan çıkmış ve evimize doğru ilerliyorduk. Bir aydınlatma direğinde elektrik kaçağı varmış. Yanından geçerken oğlum elektrik akımına kapıldı ve Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu hastanesinde müşahade altına alındı. Birkaç saniyelik bir olaydı ama ömrümüzden ömür götürdü. Bir anda onun çığlıklarıyla arkama döndüğümde çocuğumu titrer çığlık halinde görünce bir anda refleksle onu çekip almışım. Elektrik olduğunu bile anlayamadım. Çok korkunç anlardı" dedi.

'BURASI OKUL SOKAĞI; BU DİREKLER TEHLİKE SAÇIYOR'

Anne Bekdemir, "Oğlumu hastaneye götürdüğümüzde de 12 saat müşahade altında olması gerektiği söylendi. Daha sonradan da kan değerleri yükselebiliyormuş. O yüzden kontrol altında olması gerekiyormuş. Fakat ilk yapılan kan testlerinde değerleri zaten yükselmişti. Serumlar takıldı. EKG'ler çekildi. Cihaza bağlayıp 12 saat müşahade altında tuttular. 12 saat sonra değerlerin normale dönmesiyle biz hastaneden taburcu edildik. Daha sonra kardiyoloji bölümünde, çocuk kardiyoloji bölümünde oğlumu muayene ettirdim. Kısa süreli bir akım olması sebebiyle çok şükür kalp kaslarına zarar vermeden biz bu hadiseyi atlatmış olduk. Bu olay adli vaka olarak hastanede tutanaklarımız tutuldu. Daha sonrasında da Çağlayan karakoluna gidip şikayetçi olduk. Çünkü burası bir okul sokağı. Bir sürü çocuk her gün o yokuştan inip çıkıyor ve sadece o kaldırımları kullanmak zorunda. Kaldırımın en dar alanında iki tane direk var ve bu direkler tehlikesi açıyor. Bunun sorumluları ya da alınması gereken tedbir her neyse bu vesileyle alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

'OĞLUM ŞOKA GİRDİ'

Emniyete giden Aynur Bekdemir ilgili elektrik kurumundan ve sorumlularından şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bekdemir, emniyette verdiği ifadede, “Yokuş aşağı doğru yürümeye devam ederken kaldırımın dar olmasından ve birde kaldırım üzerinde elektrik direği bulunmasından dolayı geçişimi tamamlamak için ben yola indim. Oğlum kaldırım üzerinden geçişini tamamlamak üzereyken elektrik direğinin yanından geçerken birden çığlık attı. Bu sırada baktığımda oğlum B.B.’nin sol kolunun ve elinin elektrik direğine temas etmiş halde olduğunu gördüm. O anki panikle birden oğlumu montundan kendime doğru çektim. Ancak zorlandım. Bu sırada oğlum ‘kolumu çekemiyorum’ diyerek sağ eliyle kaldırım dibindeki demir korkuluklarına tutundu. Zor bela çocuğumu elektrik direği temasından kurtardım. Hemen oğlumu kontrol ettim. Oğlum o sırada şok halindeydi. Sorularıma cevap veremedi" dediği öğrenildi.

'ANNE "AYAKLARIMA KADAR TİTREDİM" DEDİ'

Aynur Bekdemir'in ifadesinde ise, "Kendi imkanlarımızla oğlumu Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürdük. Tedavisini yaptırdım. Doktorlardan aldığım ön bilgiler doğrultusunda oğlumun kan değerlerinin çok yüksek olduğunu, bunun da elektrik çarpması vakalarında olan durumlar olduğunu öğrendim. Oğlum hastanede biraz kendine gelince bana 'Anne elektrik direğine dokununca ayaklarıma kadar titredim, elektrik çarptı' diye cevap verdi. Oğlum yaklaşık 12 saat müşahade altında tutuldu. Ertesi gün saat 09.00 sıralarında oğlum taburcu edildi. Bazen ensesi ağrıyor şikayetlerinde bulunmaktadır. Doktorların oğlumla ilgili tavsiye ettiği durumları da kontrol etmeye çalışıyorum. Oğlum B.B.’yi elektrik çarptı. Sokakta, kaldırım üzerinde bulunan, herkesin geçebileceği bir yerde elektrik direğindeki kaçaktan dolayı oğlum mağdur oldu. Gerekli bakım, onarım, tadilat zamanında yapılsaydı bu gerçekleşmezdi; oğlum da mağdur olmazdı. Bu olay daha da kötü neticeyle sonuçlanabilirdi" ifadelerini kullandı.