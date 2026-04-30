Namib Çölü'nün derinliklerinde, elmas arayan madenciler tarihin en büyük sürprizlerinden biriyle karşılaştı. 1533 yılında okyanusun ortasında sırlar içinde kaybolan 'Bom Jesus', tam 500 yıl sonra kumların altından dev bir hazineyle geri döndü.

KUMLARIN ARASINDAN GEMİ YÜKSELDİ

2008 yılında Namibyalı madenciler, bir elmas çıkarma projesi için kıyıdaki deniz suyunu boşalttıklarında karşılarına çıkacak manzaradan habersizdi. Suyun çekilmesiyle kumların arasından devasa bir gemi gövdesi yükseldi. Yapılan araştırmalar, bu enkazın 1533'te Hindistan yolunda kaybolan Portekiz kraliyet gemisi Bom Jesus (İyi İsa) olduğunu kanıtladı.

ÇUVAL ÇUVAL HAZİNE BULDULAR

Normalde okyanusun tuzlu suyu ve mikroorganizmaları bir gemiyi yüzyıllar içinde yok eder. Ancak Namib Çölü’nün aşırı tuzlu ve kuru yapısı, gemiyi adeta dondurarak günümüze taşıdı. Geminin içinden çıkan kargo, Keşifler Çağı’nın tüm ihtişamını ve zenginliğini yansıtıyor. Gemide 2.000 adet saf altın sikke, yüzlerce kilogram ağırlığında bakır külçeler, gümüş paralar ve nadir fildişleri bulundu.

HER YERİ HAZİNE DOLU AMA İNSAN YOK

Bom Jesus’un hazineleri yerli yerinde dursa da arkeologları korkutan bir detay var: Gemide tek bir insan kemiğine bile rastlanmadı. Yaklaşık 200 denizci taşıdığı bilinen kalyonun çevresi ve içi bomboştu. Akıllara iki senaryo geldi. İlkine göre mürettebat gemi parçalanmadan önce okyanusun derinliklerinde kayboldu. Bir diğer ihtimale göreyse denizciler kıyıya ulaşmayı başardılar ancak dünyanın en kurak yerlerinden biri olan Namib Çölü'nün kumları arasında iz bırakmadan yok oldular.

TÜM HAKLARINI DEVRETTİ

Portekiz hükümeti, bu devasa buluntunun tüm haklarını resmi bir jestle Namibya’ya devretti. Bugün "İskelet Sahili" olarak bilinen bölgenin en değerli parçası kabul edilen Bom Jesus, hem deniz ticaret yollarına hem de sömürgecilik tarihine ışık tutan en net "zaman kapsülü" olarak kabul ediliyor.