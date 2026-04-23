Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir çocuk parkında tepki çeken bir olay yaşandı. Parka gelen bir yetişkin, yanındaki çocuğa oyuncak silahla atış pratiği yaptırdı.
Bankların üzerine boş bir karton yerleştirerek hedef oluşturan şahıs, çocuğun eline oyuncak bir tabanca verdi. Ardından çocuğa silahın kullanımı ve nasıl nişan alması gerektiği konusunda talimatlar vererek yönlendirmelerde bulundu. Çocuğun hedefe atış yaptığı o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Çocukların oyun oynadığı bir alanda yaşanan bu durum mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.