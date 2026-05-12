İklim krizi sadece buzulları eritmekle kalmıyor, denizlerdeki sinsi bir tehlikeyi de uyandırıyor. Bilim insanları, halk arasında "et yiyen bakteri" olarak bilinen Vibrio vulnificus’un, ısınan okyanus sularıyla birlikte daha önce hiç görülmediği soğuk sulara doğru hızla yayıldığını duyurdu. Florida sahillerinden Maine kıyılarına kadar uzanan bu tehdit, hem plaj ziyaretçilerini hem de deniz ürünü tüketicilerini hedef alıyor.

Maryland Üniversitesi ve Florida Üniversitesi araştırmacıları, son 30 yıla ait verileri analiz ederek korkutucu bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bakteri, su sıcaklığının artmasıyla birlikte her yıl ortalama 30 mil (yaklaşık 48 km) kuzeye kayıyor. Eskiden sadece yaz aylarında görülen bu mikroorganizmalar, artık neredeyse yıl boyunca aktif kalabiliyor.

Bir iğne deliği bile yetiyor: 24 saatte ölüm riski

Vibrio vulnificus, dünya üzerindeki en agresif patojenlerden biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, bakterinin vücuda giriş yolları ve etkileri konusunda şu uyarılarda bulunuyor:

Açık yaralar: Derideki iğne deliği büyüklüğündeki bir kesik bile bakterinin kana karışması için yeterli.

Hızlı yıkım: Enfeksiyon kaptıktan sonraki ilk 24 saat kritik. Bakteri dokuları hızla yok ederek septik şoka ve ölüme yol açabiliyor.

Deniz ürünleri: Çiğ tüketilen istiridye ve midyeler, bakterinin en yoğun biriktiği alanlar. Gıda yoluyla bulaşan vakalarda ölüm oranı %32'ye kadar çıkıyor.

"Erken uyarı sistemi" hayat kurtarabilir

Araştırmacılar Ailey Magers ve Sunil Kumar, Florida sahillerinde yürüttükleri çalışmalarla bir Vibrio Erken Uyarı Sistemi geliştirdi. Uydu verilerini ve su sıcaklığı ölçümlerini kullanan bu yapay zeka tabanlı model, yüksek riskli dönemleri bir ay önceden tahmin edebiliyor.