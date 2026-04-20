Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2 Ekim 2025 tarihinde kırsal bir bölgede bulunan ve tabancayla vurulduktan sonra yakılan bir erkeğe ait cesetle ilgili soruşturma süreci tamamlandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde bulduğu üç adet kapı kilidi anahtarından yola çıkarak yürüttüğü incelemeler sonucunda cesedin, Haziran ayından bu yana kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Ramazan Er’e ait olduğu saptandı.

Teknik ve fiziksel takibin ardından gözaltına alınan 14 şüpheliden Bilal ve Yusuf Mutlu kardeşler ile Nurullah Yüksel tutuklanırken, olaya ilişkin hazırlanan iddianame Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, cinayetin temelinde taraflar arasında 2025 yılı Mayıs ayında kredi kartından nakit çekim işlemiyle başlayan ve zamanla 370 bin TL'ye ulaşan bir borç anlaşmazlığı yatıyor. İddianamede, borcu geri ödeyemeyen Bilal ve Yusuf Mutlu kardeşlerin, maktulü ortadan kaldırmak için bir plan yaptıkları ve izlerini kaybettirmek amacıyla kiralık bir araç temin ettikleri ifade ediliyor. Olay günü "atış talimi" yapma bahanesiyle Ramazan Er'i araca alan şüphelilerin, Nusaybin kara yolu üzerinde park halindeyken eylemi gerçekleştirdikleri kaydedildi.

İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?

İddianamenin detaylarında, araç içinde bulunan Bilal Mutlu'nun torpido gözündeki tabancayı alarak arka koltukta oturan Ramazan Er'e birden fazla kez ateş ettiği bilgisi yer alıyor. Cinayetin ardından maktulün cansız bedeninin Nurullah Yüksel'in de yardımıyla başka bir araca nakledildiği, Yusuf Mutlu'nun bir akaryakıt istasyonundan aldığı benzinle cesedi kırsal alanda ateşe verdiği ve şüphelilerin suç delillerini gizlemek amacıyla aracı yıkadıkları, Er'in cep telefonunu ise parçalayarak yok ettikleri belirtiliyor.

Başsavcılık, hazırlanan iddianame kapsamında Bilal ve Yusuf Mutlu kardeşler için "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardım ettiği ileri sürülen Nurullah Yüksel hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istendi.