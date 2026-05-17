

2008 yılından bu yana gelenekselleşen "Önder Kadın Ödül Töreni", 15 Mayıs 2026 Cuma günü Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Salonu’nda yapıldı. Törene, Türkiye'nin dört bir yanından gelen TÜKD şube başkanları, dernek yöneticileri, dernek üyeleri, bursiyerler ve çok sayıda kadın örgütü temsilcisi katıldı. EŞİK (Eşitlik İçin Kadın Platformu) ile Akbelen kadınları da kadın hareketinin bu anlamlı gününe eşlik etti.

Törenin sunuculuğunu TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Songül Başkaya üstlendi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile başlayan programda, genç müzisyenler piyano ve korno ile Mozart’ın eserlerini sundu.

"BOYUN EĞMİYORUZ"

TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, açılış konuşmasıyla salonda duygusal anlar yaşattı. Yaşanılan dönemin zorluklarına dikkat çeken TÜKD Genel Başkanı Güler, baskılara, ekonomik krizlere ve hukuksuzluklara rağmen geri adım atmayan, mücadeleyi büyüten kadınların topluma umut olduğunu vurguladı. Başkan Güler, gelecek nesillerin bugünü tarih kitaplarından okurken hayretler içinde kalacağını belirterek, “Eminim hep aynı soruyu soracaklar: ‘Bunca şeye rağmen bu insanlar nasıl ayakta kalabildi?’ Çünkü boyun eğmiyoruz, unutmayı reddediyoruz ve birbirimize tutunuyoruz” dedi.

"KARANLIĞA ALIŞMAMAK"

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hayatın akmaya devam ettiğini, insanların üretmekten ve birbirine sarılmaktan vazgeçmediğini ifade eden TÜKD Genel Başkanı, direncin şifresini şu sözlerle açıkladı: “Mücadelenin en önemli noktası tam da burada başlıyor: Karanlığa alışmamak. Haksızlığı sıradanlaştırmamak. ‘Böyle gelmiş, böyle gider’ cümlesine teslim olmamak ve ne olursa olsun geri çekilmemek.”

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Liyakatli ve özgür üniversite mücadelesindeki kararlı duruşu nedeniyle Prof. Dr. Mine Eder’e layık görülen Bilim Ödülü’nü Avrupa Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin ilk Türk Başkanı Dr. Başak Ovacık ve TÜKD Genel Başkanı Meral Güler takdim etti.

Edebiyat dünyasının güçlü sesi , doğayı, kadını , hafızayı, aidiyeti ve yaşam sevincini aynı cümlede buluşturan çok güçlü bir edebi ses Buket Uzuner, "Sanat Ödülü"ne layık görüldü. Ödülünü yönetim kurulu üyesi Pelin Gezeryel ve genel başkan birlikte sundular .

Halkın gerçeği bilme hakkını savunan, kalemini geri çekmeyen ve cesaretiyle öne çıkan Now Haber Muhabiri gazeteci Sevgi Şahin, "Medya Ödülü"nün sahibi oldu. Şahin’e ödülünü, TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci Songül Başkaya ile Genel Başkan Meral Güler birlikte sundu.





SAHNEDE GÖZYAŞI DÖKTÜ



TÜKD Önder Kadın "Onur Ödülü", doğa ve yaşam mücadelesinin simgesi haline gelen Akbelen Kadınları’na verildi. Akbelen kadınları adına ödülü teslim almak üzere sahneye çıkan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ödül, TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle takdim edildi. Kızı Esra Işık’ın video mesajının ardından kürsüde gözyaşları eşliğinde duygu yüklü bir konuşma yapan Muhtar Nejla Işık, bu anlamlı ödülü tüm direnişçi kadınlar adına aldığını ilan etti.